A propósito del quinto contenedor. Articulo de opinión portavoz Rivas Aire Limpio

El pleno municipal de julio de Rivas Vaciamadrid ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha de la recogida separada de la materia orgánica de nuestros residuos domésticos, mediante el llamado quinto contenedor. Quienes llevamos muchos años demandando el avance en la orientación Residuos Cero, no podemos por menos de alegrarnos de este paso. Además ha venido precedido de declaraciones del Gerente de Rivamadrid y del recientemente cesado Concejal de Transición Ecológica, en un sentido parecido. Por ello advertimos algún síntoma de abandono de la parálisis que acompañó la legislatura pasada en estos temas, marcada por la aprobación de mociones sobre residuos, que luego no se convertían en ninguna acción concreta positiva.Sin embargo creo que es mi obligación señalar algunos aspectos que deben acompañar esta decisión de implantar ese quinto contenedor y de informar a la población de cómo hacerlo correctamente.El primero y más importante es que el Ayuntamiento prevea, cómo se va a tratar dicha materia orgánica (MO), una vez separada por el vecindario de Rivas.De momento la MO acaba en el contenedor de resto y éste, desde el año 2018, va directamente al vertedero de las Dehesas, en Valdemingómez, sin tratamiento alguno, según recoge la memoria de Valdemingómez. ¿Va a ser ése el destino del esfuerzo de la población de Rivas?.Pero parémonos para analizar aquella decisión del año 18 del anterior gobierno municipal, contestada por distintas organizaciones, entre otras por la que represento. Se evidenció una falta total de orientación. Se huía del problema que sin duda era el vertedero de Alcalá, pero sin avanzar en una salida de futuro. Entonces el Ayuntamiento de Madrid se estaba preparando para iniciar la recogida separada de MO. Si el Ayuntamiento de Rivas hubiera dado algún paso en la dirección Residuos Cero, como le exigía al moción mayoritariamente aprobada en septiembre de 2015, se podría haber incorporado Rivas a aquel movimiento separando su MO y no estaríamos ahora en la situación en la que nos vemos, de vertido total. Pero hay más, no hubo ningún convenio entre los dos ayuntamientos para hacer aquel cambio de destino, lo que hoy permite que el actual gobierno de la ciudad de Madrid amenace a Rivas con obligarla a llevar a Loeches sus residuos, junto a los del resto de la Mancomunidad del Este, cuando ese macrovertedero esté en condiciones de recibirlos.